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03/04/2019
18:25

В Московской области открылся завод Mercedes

На территории индустриального парка "Есипово" в Московской области открылся завод по производству легковых автомобилей "Мерседес-Бенц". Об этом говорится в материалах Кремля по итогам посещения завода президентом РФ Владимиром Путиным.

Строительство предприятия началось в июне 2017 года в соответствии с подписанным в феврале того же года специальным инвестиционным контрактом. Проектная мощность завода - 25 тыс. автомобилей в год. Число рабочих мест при полной загрузке предприятия превысит 1 тыс. человек.

"…1.5 года только потребовалось на строительство этого завода. 25 тысяч автомобилей планируется выпускать, в четырёх модификациях, как мне только что сказали. На заводе будет работать почти тысяча человек. Сейчас уже работают 500-700 человек, работают уже активно, уже первая сборка пошла, как мы видим. Во все уровни бюджетной системы планируется в течение ближайших 10 лет выплатить около четырёх миллиардов рублей, а общая инвестиция в завод составила 19 миллиардов", - сказал В.Путин на церемонии открытия.

"AK&M" от 03.04.2019
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