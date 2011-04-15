В Московской области открылся завод Mercedes

На территории индустриального парка "Есипово" в Московской области открылся завод по производству легковых автомобилей "Мерседес-Бенц". Об этом говорится в материалах Кремля по итогам посещения завода президентом РФ Владимиром Путиным.



Строительство предприятия началось в июне 2017 года в соответствии с подписанным в феврале того же года специальным инвестиционным контрактом. Проектная мощность завода - 25 тыс. автомобилей в год. Число рабочих мест при полной загрузке предприятия превысит 1 тыс. человек.



"…1.5 года только потребовалось на строительство этого завода. 25 тысяч автомобилей планируется выпускать, в четырёх модификациях, как мне только что сказали. На заводе будет работать почти тысяча человек. Сейчас уже работают 500-700 человек, работают уже активно, уже первая сборка пошла, как мы видим. Во все уровни бюджетной системы планируется в течение ближайших 10 лет выплатить около четырёх миллиардов рублей, а общая инвестиция в завод составила 19 миллиардов", - сказал В.Путин на церемонии открытия.



"AK&M" от 03.04.2019