Дайджест газеты "Коммерсант" от 4 апреля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 4 апреля 2019 года.



НЕВЗИРАЯ НА ВИЦЕ

"РОСТЕХ" МЕНЯЕТ СТРУКТУРУ УПРАВЛЕНИЯ ОАК



Как стало известно "Ъ", Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) разработала план оптимизации структуры. По уменьшится количества директоров по направлениям и вице-президентов и будет упразднен ряд структурных подразделений. На этом фоне, по сведениям "Ъ", произойдут и кадровые перестановки: ОАК покинет гендиректор ПАО "Ил" Алексей Рогозин, возглавляющий одновременно дивизион транспортной авиации. Его место займет гендиректор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева Юрий Грудинин.





ФРЕГАТОМ БУДУ

ЗА АВАРИЮ "АДМИРАЛА ЭССЕНА" РАСПЛАТИЛИСЬ МЕСЯЧНЫМ ДОВОЛЬСТВИЕМ



Как стало известно "Ъ", командование Черноморского флота и военная прокуратура попытались взыскать с заместителя командира дивизии надводных кораблей флота капитана 1-го ранга Виталия Звягинцева полный ущерб за аварию в 2016 году новейшего на тот момент фрегата "Адмирал Эссен". У корабля был поврежден корпус при его постановке на швартовые "бочки", а из-за ремонта он, по некоторым данным, не смог своевременно выполнить боевую задачу - обстрелять "Калибрами" боевиков в Сирии. Суды решили, что ЧП произошло из-за неосторожности командира, за которую он может ответить только своим месячным довольствием.





КТО САДИТСЯ В ДОЖДЬ И В ГРЯЗЬ

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ О МАХИНАЦИЯХ В СТРУКТУРЕ "ВОЕНТЕЛЕКОМА"



Как стало известно "Ъ", в Москве за особо крупное мошенничество осуждены начальник 2-го управления Главного управления связи (ГУС) вооруженных сил РФ полковник запаса Александр Шевченко и руководители двух предприятий. Коммерсанты поставили для нужд военного ведомства списанное оборудование под видом нового. Ущерб составил около 150 млн руб.





БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ВСТРАИВАЕТСЯ В ГОСУДАРСТВО

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОСЯТ НЕ ОГРАНИЧИВАТЬ ИХ ПРИ ГОСЗАКУПКАХ



Производители бытовой техники просят Минпромторг не распространять на них ограничения при закупках электроники госорганами. Хотя этот рынок достаточно локализован, его участники опасаются, что из-за требований к структуре собственников их оборудование будет признано иностранным. Включение холодильников и кондиционеров в реестр отечественного радиоэлектронного оборудования может привести к излишней бюрократизации процесса закупок, добавляют эксперты.





"БИФИДОК" УШЕЛ ОТ БАНКРОТА

СОВЛАДЕЛЬЦЕМ БРЕНДА СТАЛА ДОЧЬ ВАЛЕНТИНЫ ТЕРЕШКОВОЙ



Совладельцем торговой марки "Бифидок", известного кисломолочного продукта, стала дочь депутата Госдумы и первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой Елена. Компания, где она является соучредителем, приобрела интеллектуальную собственность у банкротящегося производителя пробиотиков "Партнер" почти за 30 млн руб. Изобретатель "Бифидока" Игорь Вайншток, находящийся в международном розыске, считает эту стоимость заниженной примерно в 30 раз.





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"AK&M" от 04.04.2019