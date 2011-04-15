Нефтяные котировки в ходе утренних торгов незначительно снижаются. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $69.1/bbl, WTI - $62.3/bbl. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Вчера цены на нефть уверенно двигались вверх до тех пор, пока Минэнерго США не опубликовало официальные данные об изменении коммерческих запасов нефти в США.



Согласно этим данным, запасы сырья на прошлой неделе в США увеличились на более чем 7 mb, в то время как аналитики ожидали увидеть их снижение.



В результате, нефтяные котировки оказались под давлением. Тем не менее, продолжающая своё действие сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, а также повышенный аппетит участников рынка к рисковым активам на фоне продолжающихся переговоров между США и КНР позволяют нефтяным контрактам закрепиться в районе максимальных отметок за более чем 4 последних месяца.





"AK&M" от 04.04.2019