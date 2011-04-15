Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

04/04/2019
11:32

Нефтяные котировки в ходе утренних торгов незначительно снижаются

Нефтяные котировки в ходе утренних торгов незначительно снижаются. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $69.1/bbl, WTI - $62.3/bbl. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Вчера цены на нефть уверенно двигались вверх до тех пор, пока Минэнерго США не опубликовало официальные данные об изменении коммерческих запасов нефти в США.

Согласно этим данным, запасы сырья на прошлой неделе в США увеличились на более чем 7 mb, в то время как аналитики ожидали увидеть их снижение.

В результате, нефтяные котировки оказались под давлением. Тем не менее, продолжающая своё действие сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, а также повышенный аппетит участников рынка к рисковым активам на фоне продолжающихся переговоров между США и КНР позволяют нефтяным контрактам закрепиться в районе максимальных отметок за более чем 4 последних месяца.


"AK&M" от 04.04.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100