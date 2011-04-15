Новые санкционные риски пока не опасны для акций и рубля, полагают аналитики

Вчера российский рынок акций не дошел до исторических максимумов менее 3-х пунктов и развернулся вниз, сумев, однако закрыться в символическом плюсе в 0.18%. Однако общую картину повышательного тренда испортили новые санкционные риски: в Конгресс США внесен новый законопроект о жестких санкциях в отношении российского финансового и энергетического секторов. Пока конкретной угрозы нет, поскольку документ еще не принят и предполагает введение мер лишь в том случае, если директор разведслужбы США установит, что Россия вмешивалась в будущие американские выборы. Впрочем, свою лепту в ухудшение инвестиционного климата документ все-таки внесет. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



После нашего закрытия американский рынок акций несильно снизился, а сегодня с утра фьючерсы на индексы США торгуются около нуля.



В основном в "зеленой" зоне азиатские рынки, которые умеренно подрастают в ожидании сегодняшней встречи президента США Дональда Трампа с вице-премьером Китая Лю Хэ. Никаких прорывных заявлений сделано не будет, но стороны скорее всего заявят о хороших перспективах подписания торгового соглашения и тем самым внесут на рынки еще одну порцию позитива.



Вчера нефть так и не смогла пробить отметку $70 за баррель, это ожидается в ближайшие дни. Нефть находится в восходящем тренде, и вчера трейдеры быстро выкупили просадки котировок после сообщения Минэнерго США о росте запасов на 7.2 млн баррелей, в то время как рынок ждал снижения на 0.4 млн баррелей. Пока же нефть подешевела на 10 центов по сравнению с данными на полночь.



Такой расклад свидетельствует о том, что сегодня отечественный рынок акций откроется в районе вчерашнего закрытия, может быть небольшим снижением.



Новый санкционный законопроект помешал рублю начать тестировать отметку 65. Однако сегодня внешний фон благоволит возобновлению попыток: доллар продолжает потихоньку слабеть на мировом рынке после того, как пара евро-доллар наметила отскок от уровня 1.12. На индикативном пока рынке Форекс рубль отыгрывает сегодня с утра у доллара около 10 копеек.



"AK&M" от 04.04.2019