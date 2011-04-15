Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 5 апреля

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Банк России установил на 5 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.4679
1 Азербайджанский манат 38.5076
100 Армянских драмов 13.4006
1 Белорусский рубль 30.4958
1 Болгарский лев 37.5363
1 Бразильский реал 16.8806
100 Венгерских форинтов 22.9398
1000 Вон Республики Корея 57.4288
10 Гонконгских долларов 83.2311
10 Датских крон 98.3546
1 Доллар США 65.3281
1 Евро 73.4223
100 Индийских рупий 94.5647
100 Казахстанских тенге 17.2721
1 Канадский доллар 48.9129
100 Киргизских сомов 93.5598
10 Китайских юаней 97.2390
10 Молдавских леев 37.5233
1 Новый туркменский манат 18.6919
10 Норвежских крон 76.1143
1 Польский злотый 17.0913
1 Румынский лей 15.4429
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.7303
1 Сингапурский доллар 48.2554
10 Таджикских сомони 69.2769
1 Турецкая лира 11.5851
10000 Узбекских сумов 77.6135
10 Украинских гривен 24.1277
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 86.0698
10 Чешских крон 28.5600
10 Шведских крон 70.4947
1 Швейцарский франк 65.4393
10 Южноафриканских рэндов 46.0381
100 Японских иен 58.6455
"AK&M" от 04.04.2019