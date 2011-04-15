Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 5 апреля

Банк России установил на 5 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.4679

1 Азербайджанский манат 38.5076

100 Армянских драмов 13.4006

1 Белорусский рубль 30.4958

1 Болгарский лев 37.5363

1 Бразильский реал 16.8806

100 Венгерских форинтов 22.9398

1000 Вон Республики Корея 57.4288

10 Гонконгских долларов 83.2311

10 Датских крон 98.3546

1 Доллар США 65.3281

1 Евро 73.4223

100 Индийских рупий 94.5647

100 Казахстанских тенге 17.2721

1 Канадский доллар 48.9129

100 Киргизских сомов 93.5598

10 Китайских юаней 97.2390

10 Молдавских леев 37.5233

1 Новый туркменский манат 18.6919

10 Норвежских крон 76.1143

1 Польский злотый 17.0913

1 Румынский лей 15.4429

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.7303

1 Сингапурский доллар 48.2554

10 Таджикских сомони 69.2769

1 Турецкая лира 11.5851

10000 Узбекских сумов 77.6135

10 Украинских гривен 24.1277

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 86.0698

10 Чешских крон 28.5600

10 Шведских крон 70.4947

1 Швейцарский франк 65.4393

10 Южноафриканских рэндов 46.0381

100 Японских иен 58.6455

"AK&M" от 04.04.2019