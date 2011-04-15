Банк России на 5 апреля повысил курс евро к рублю почти на 25 копеек до 73.4223 руб., курс доллара США - более чем на 16 копеек до 65.3281 руб.

Банк России на 5 апреля повысил официальный курс евро к рублю почти на 25 копеек до 73.4223 руб. с 73.1725 руб., курс доллара США - более чем на 16 копеек до 65.3281 руб. с 65.1639 руб. 4 апреля.



Стоимость бивалютной корзины на 5 апреля увеличилась более чем на 20 копеек (+0.29%) до 68.9705 руб. с 68.7677 руб. 4 апреля.







"AK&M" от 04.04.2019