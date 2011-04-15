Все ограничения движения вблизи закрывавшегося участка Сокольнической линии метро сняты

Все ограничения движения вблизи закрывавшегося участка Сокольнической линии московского метро сняты. Об этом сообщил ГКУ "Центр организации дорожного движения".



В районах Красносельский, Сокольники и Преображенское полностью восстановлена прежняя схема движения транспорта. Для проезда открыты улицы Краснопрудная, Стромынка, Русаковская, Преображенская. Временные знаки и другое оборудование, которое использовалось для создания выделенных полос на время компенсационных перевозок, убрано.



Кроме того, отменены все временные перекрытия в районе закрывавшихся станций. Также восстановлен доступ к платным парковкам там, где распространялось ограничение.





"AK&M" от 04.04.2019