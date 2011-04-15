Роскачество назвало лучших производителей минтая.

Как говорится в материалах ведомства, эксперты которого проверили 15 популярных торговых марок (14 отечественных и одну - импортную), оказалось, что не только всем требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества соответствует продукция двух торговых марок - Polar и "Океанрыбфлот", которые теперь могут претендовать на получение российского "Знака качества".



В ходе испытаний всех марок специалисты подтвердили, что по полезным качествам минтай не уступает другим видам рыб, имеющим белую мышечную ткань.



Согласно ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции", массовая доля глазури не должна превышать 5% от общей массы продукта. В исследовании Роскачества продукция 13 торговых марок соответствует этому нормативу. А вот в филе минтая двух торговых марок вызвало нарекания специалистов. У минтая "Фландерр" определили 5.4% льда, а у "Штурман КФ" 17.7%. Вместе с тем, большинство покупателей не учитывает, что именно толстая корочка льда выполняет важнейшие функции. Она, покрывая рыбное филе, защищает продукт от обезвоживания и окисления жиров.



Согласно требованиям ТР ЕАЭС 040/2016 глубокое обезвоживание не должно превышать 10% от массы или площади поверхности продукции. Так, по результатам исследования, продукция 13 торговых марок соответствует повышенным требованиям. Но есть и нарушители. Обезвоживание филе минтая торговой марки Fine Life составило 40%, а у Flipper - 70%.



Согласно повышенным требованиям Роскачества водоудерживающая способность должна быть не менее 50%, и данным требованиям соответствовала продукция следующих торговых марок: Flipper (52%); Polar (52%); "ВкусВилл" (51%); "Атлантика" (56%); "Бухта изобилия" (53%); "Океанрыбфлот" (53%); "Сахалин рыба" (52%); "Фландерр" (55%).



Вся проверенная рыба подтвердила свою безопасность: ни в одной проверенной торговой марке нарушений обнаружено не было. В исследованных образцах не нашли токсичных элементов: кадмия, свинца, ртути.







"AK&M" от 04.04.2019