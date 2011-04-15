Госдума утвердила ряд налоговых льгот для физлиц

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, поправки в Налоговый кодекс РФ о совершенствовании администрирования отдельных видов налогов. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В соответствии с законом, для граждан, воспитывающих трех и более детей, база по налогу на имущество уменьшится на величину кадастровой стоимости 5 кв. м квартиры и 7 кв. м жилого дома на каждого ребенка. Многодетные семьи будут иметь право на вычет "шести соток" при определении налоговой базы по земельному налогу.



Законом упрощается взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами. Пенсионерам и предпенсионерам налоговые службы будут сами начислять льготную сумму имущественных налогов. Никаких заявлений для этого не потребуется. Также налогоплательщики смогут подавать отчетность в один налоговый орган по собственному выбору в пределах одного региона.



Кроме того, для всех физлиц вводится десятипроцентное ограничение по росту земельного налога, исчисляемого по кадастровой стоимости. Это означает, что как бы ни выросла кадастровая стоимость участка, земельный налог для граждан увеличится не более чем на 10%.



Эта норма будет распространяться на налоги, которые людям будет необходимо заплатить за 2018 год.





"AK&M" от 04.04.2019