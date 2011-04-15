Совокупные активы страховщиков в 2018 году выросли более чем на 20% до 2.9 трлн руб., отношение активов к ВВП увеличилось за год на 0.2 п.п. до 2.82%. Соответствующие данные приводятся в Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков за 2018 год.



Основным изменением в структуре активов страховщиков стало увеличение в прошедшем году доли государственных и муниципальных ценных бумаг (на 7 п.п. до 19.9%). Это, в частности, объясняется увеличением взносов по страхованию жизни с участием страхователей в инвестиционном доходе страховщиков (ИСЖ), для которых такие вложения являются базовыми.



Прирост страховых взносов вырос с 8.3% в 2017 году до 15.7% в 2018 году - максимального значения с 2012 года. Объем страховых взносов составил 1.479 трлн руб. При этом рынок начал расти без учета страхования жизни. Этому способствовал высокий спрос населения на кредиты, который отразился на динамике страхования от несчастных случаев и болезней, а также автострахования. Произошли качественные изменения в сегментах ОСАГО и АВТОКАСКО, что благоприятствовало их росту.



Страховые выплаты выросли на 2.5% до 522 млрд руб. При этом прирост страховых выплат по страхованию жизни составил 114.9%, что связано с резким увеличением выплат по ИСЖ за счет окончания срока действия заключенных ранее трех- и пятилетних договоров.



Прибыль страховщиков увеличилась более чем в 1.5 раза до 204.1 млрд руб.. Рост прибыли объясняется увеличением доходов страховщиков от инвестиционной деятельности, а также снижением убыточности и расходов. Рентабельность капитала страховых организаций достигла максимума за последние 2.5 года - 31.2% (+9.3 п.п.).



Динамика страхового рынка в 2019 году будет находиться под влиянием темпов роста кредитования физических лиц, а также интереса населения к продуктам ИСЖ на фоне принятия мер по повышению информированности граждан о рисках таких полисов.







"AK&M" от 04.04.2019