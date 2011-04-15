Госдума приняла в окончательной редакции закон о хостелах

Госдума приняла в окончательной редакции поправки в Жилищный кодекс РФ, ограничивающие размещение хостелов в многоквартирных жилых домах. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Размещать гостиницу или хостел в помещении многоквартирного дома можно будет только после того, как оно будет переведено в нежилой фонд. Помещение нужно будет оснастить необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.



Закон вступит в силу с 1 октября 2019 года - такая дата была определена накануне согласительной комиссией ГД и Совета Федерации. Это связано с тем, что места во многих хостелах забронированы на период летних отпусков.



В соответствии с действующим законодательством, перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если она расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми. Кроме того, должен быть отдельный вход.





"AK&M" от 04.04.2019