ЦБ объявил учётную цену золота на 5 апреля - 2712.81 руб./г против 2706.51 руб./г на 4 апреля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 5 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2712.81 руб./грамм
Серебро: - 31.68 руб./грамм
Платина: - 1852.50 руб./грамм
Палладий: - 2953.09 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
29.03 30.03 02.04 03.04 04.04
Золото 2722.80 2687.23 2717.15 2709.54 2706.51
Серебро 32.08 31.62 31.70 31.63 31.77
Платина 1787.56 1762.83 1783.53 1780.82 1801.76
Палладий 2979.27 2886.72 2900.34 2951.20 2998.04