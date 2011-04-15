ФАС предлагает ввести штраф за неправомерный отказ в приёме документов застройщиков

ФАС разработала поправки в КоАП РФ, уточняющие ответственность должностных лиц органов власти за нарушение порядка осуществления процедур в сфере строительства. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



В КоАП будет предусмотрена ответственность для должностных лиц органов власти за отказ в приёме документов, и предъявление к заявителю и его документам незаконных требований.



"В настоящий момент документ находится на рассмотрении в Правительстве. Предполагается, что в случае необоснованного отказа в приёме обращения, например, за разрешением на строительство, орган власти получит от ФАС не только обязательное к исполнению предписание, но и ответственному за нарушение чиновнику будет грозить штраф до 5 тыс. руб., а в случае совершения повторного подобного нарушения - штраф до 50 тыс. руб. либо дисквалификация до 2 лет", - подчеркнул заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян.





"AK&M" от 04.04.2019