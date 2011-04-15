Для закрытого участка фиолетовой линии метро организуют 35 автобусных остановок

Для четырех компенсационных автобусных маршрутов, следующих в районе закрытого участка Таганско-краснопресненской линии метро, с 6 по 10 апреля организуют 35 новых остановок. Об этом сообщил директор НИИ "МосТрансПроект" Александр Поляков, говорится в сообщении ГБУ "МосТрансПроект".



Для автобуса КМ1 будут открыты 13 остановок, на маршруте КМ2 - 12, на КМ3 - 6, на КМ4 - 4.



Данные автобусы будут двигаться по следующим маршрутам: КМ1 - метро "Котельники" - метро "Жулебино" (в сторону Котельников) - метро "Кузьминки" - метро "Текстильщики" - метро "Волгоградский проспект" - метро "Пролетарская"; КМ2 - метро "Жулебино" - метро "Таганская" с остановками у метро "Лермонтовский проспект", "Выхино", "Рязанский проспект", МЦК Нижегородская. КМ3 - метро "Выхино" - метро "Рязанский проспект" - метро "Кузьминки" - метро "Текстильщики". КМ4 метро "Выхино" - платформа Ж/Д Вешняки.



Кроме того, ещё 14 регулярных маршрутов станут бесплатными. Для ускоренного проезда общественного транспорта на время закрытия метро на дорогах будут созданы выделенные полосы, а для автомобилистов введут ряд ограничений.



Напомним, с 6 по 10 апреля включительно для пассажиров будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии. Закрытие необходимо для проходки тоннеля новой Некрасовской линии в зоне действующего метро. После завершения строительства всей этой линии откроются станции "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия возобновит работу в четверг, 11 апреля, в 5:30 MSK.





"AK&M" от 04.04.2019