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04/04/2019
16:30

Госдума приняла в первом чтении законопроект о крабовых аукционах

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, вводящий новый вид квоты добычи крабов в инвестиционных целях, а также устанавливающий порядок её предоставления, закрепления и распределения. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает распределять квоту между юрлицами и ИП в долевом соотношении по результатам аукциона на 10 лет при условии реализации определяемых Правительством РФ инвестиционных проектов.

Предусматривается, что 50% крабовых квот будет распределяться посредством электронных аукционов. Для этого вводится новый вид — квоты добычи крабов.

Обладателей новых квот обяжут построить на территории России объекты, перечень которых определит Правительство РФ.

"AK&M" от 04.04.2019
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