Госдума приняла в первом чтении законопроект о крабовых аукционах

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, вводящий новый вид квоты добычи крабов в инвестиционных целях, а также устанавливающий порядок её предоставления, закрепления и распределения. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект предлагает распределять квоту между юрлицами и ИП в долевом соотношении по результатам аукциона на 10 лет при условии реализации определяемых Правительством РФ инвестиционных проектов.



Предусматривается, что 50% крабовых квот будет распределяться посредством электронных аукционов. Для этого вводится новый вид — квоты добычи крабов.



Обладателей новых квот обяжут построить на территории России объекты, перечень которых определит Правительство РФ.



"AK&M" от 04.04.2019