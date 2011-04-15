Индекс потребительской уверенности в РФ в I квартале вырос на один процентный пункт до минус 16%

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в I квартале 2019 года по сравнению с IV кварталом 2018 года вырос на один процентный пункт и составил минус 16%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу вырос до минус 11% с минус 13%. Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12-ти месяцев, не изменилась и составила 16%. Доля негативных оценок уменьшилась до 33% (в IV квартале - 35%). Доля респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России останется прежней, возросла до 49% (в IV квартале - 46%).



Индекс произошедших изменений в экономике России остался неизменным и составил минус 21%. Доля респондентов, положительно оценивающих произошедшие изменения в экономической ситуации, уменьшилась до 11% (в IV квартале - 12%), также доля отрицательных оценок снизилась до 45% против 46% в IV квартале. Доля нейтральных оценок увеличилась до 43% (в IV квартале - 42%).



Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении возрос на 3 процентных пункта и составил минус 7%.



Доля респондентов, ожидающих улучшения своего материального положения в течение следующих 12-ти месяцев, увеличилась до 11% против 10% в IV квартале. Доля отрицательных оценок снизилась до 23% (в IV квартале - 26%).



Индекс произошедших изменений в личном материальном положении остался неизменным и составил минус 14%. Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в своем материальном положении в течение года, увеличилась на 1 процентный пункт и составила 10%. Доля отрицательных оценок увеличилась до 34% (в IV квартале - 33%).



Индекс благоприятности условий для крупных покупок снизился на 4 процентных пункта и составил минус 29% против минус 25% в IV квартале. Индекс благоприятности условий для сбережений снизился на один процентный пункт и составил минус 37% против минус 36% в IV квартале.



Индекс потребительской уверенности по возрастным группам в I квартале по сравнению с IV кварталом повысился на один процентный пункт у лиц среднего возраста (от 30 до 49 лет), снизился на 2 процентных пункта у молодого поколения (в возрасте от 16 до 29 лет) и остался неизменным у лиц старшего возраста (50 лет и более).



Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России вырос у лиц среднего возраста (от 30 до 49 лет) - с минус 14% до минус 11%, у лиц старшего возраста (50 лет и более) - с минус 14% до минус 13% и остался неизменным у молодого поколения (в возрасте от 16 до 29 лет) равным минус 7%.



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