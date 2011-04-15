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04/04/2019
17:48

В Курской области в 2019 году на социальную политику будет направлено 9 млрд руб.

В Курской области в 2019 году на социальную политику направят 9 млрд руб., что на 1 млрд руб. больше, чем в прошлом году. Об этом ВрИО председателя комитета социального обеспечения Светлана Ковалева сообщила на заседании коллегии комитета, говорится в сообщении Комитета информации и печати области.

В Курской области 36% населения составляют пенсионеры - это около 400 тыс. человек.

Особое внимание в этом году социальным службам предстоит уделить борьбе с бедностью. В 2018 году в регионе зарегистрировано 10% населения, доходы которого ниже прожиточного минимума. Этот показатель в 2019 году планируется сократить до 5%.

Ещё одно важное новшество - запуск ЕГИССО - единой государственной информационной системы социального обеспечения. Она объединит существующие на федеральном и региональном уровнях базы данных и повысит прозрачность социального обслуживания для государства и граждан.


"AK&M" от 04.04.2019
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