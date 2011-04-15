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04/04/2019
18:27

Российский рынок акций утратил запал

В четверг, 4 апреля, российский рынок акций дрейфует. Рублёвый фондовый индекс Мосбиржи торгуется около отметки 2531.65 п. с околонулевыми изменениями. Долларовый индикатор РТС колеблется вблизи 1218 п. с потерей 0.5%. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Анастасии Сосновой.

Аналитик полагает, что закрытие рынка произойдёт на текущих отметках: в области 2530-2540 п.п. по индексу МосБиржи и в интервале 1210-1230 п.п. по индексу РТС.

Внешний фон нейтрален. Европейские и азиатские фондовые индексы не демонстрируют выразительной динамики. В еврозоне продолжает выходить слабая статистика, свидетельствующая о замедлении деловой активности в регионе. Рынки также пребывают в ожидании заокеанских пятничных данных по рынку труда.

Нефть Brent продолжает торговаться в диапазоне $69-70 за баррель, но ожидания замедления роста мировой экономики продолжают оказывать сдерживающее влияние на рост нефтяных котировок. Выше $70 за баррель нефть Brent по-прежнему не вижу.

Курс доллара США между тем также продолжает колебания неподалеку от 65.5 руб./$. В ближайшее время отметка 65 руб./$ всё ещё выглядит труднопреодолимой из-за санкционных рисков. Евро вернулся в диапазон $1.12-1.125, но не может усилить позиции из-за слабой статистики, несмотря на очередной отложенный Brexit. Для курса евро на внутреннем рынке остаётся актуальным диапазон 72-75 руб./€.


"AK&M" от 04.04.2019
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