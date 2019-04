Дайджест газеты "Коммерсант" от 5 апреля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 5 апреля 2019 года.



НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАХОД

КЛЮЧЕВЫЕ АКТИВЫ NEW STREAM МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ SOCAR



Как стало известно "Ъ", азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR, до сих не имевшая крупных нефтяных активов в РФ, может приобрести Антипинский НПЗ и нефтяные месторождения у группы New Stream Дмитрия Мазурова. По данным "Ъ", SOCAR "принципиально договорилась" о покупке и заплатит "символическую сумму" за 100% активов, взяв на себя их долг в $3 млрд. Сделка может быть закрыта до конца года. В результате New Stream избавится от подавляющей части долгов, а нынешний основной акционер компании Дмитрий Мазуров в дальнейшем может получить миноритарную долю в проданном активе.





ПРОВАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ

АВАРИЯ В ТОННЕЛЕ ОСТАНОВИЛА ЧАСТЬ СТОЛИЧНОГО СУДОХОДСТВА



Как стало известно "Ъ", осушенный после аварии с подтоплением Тушинского тоннеля участок канала им. Москвы не будет открыт 24 апреля вместе с речной навигацией Центральной России. По информации "Ъ", в Минтрансе обсуждается вариант открытия участка к 1 июня. До этого момента планируется ввести ограничения судоходства, что позволит компаниям не попасть под штрафы по уже заключенным контрактам на перевозку. Однако на рынке скептически оценивают перспективы открытия движения даже летом и оценивают возможные потери в 2 млрд руб.





ХАКЕРЫ НАЧАЛИ ИЗДАЛЕКА

ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ ГЛАВНЫЕ УЯЗВИМОСТИ ОНЛАЙН-БАНКОВ



Более чем в половине российских онлайн-банков выявлены уязвимости, которые могут привести к хищению средств клиентов, говорится в исследовании Positive Technologies, посвященном веб-приложениям дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Уровень защищенности 61% из них признан "низким или крайне низким". По данным отчета ФинЦЕРТ ЦБ, эти уязвимости уже активно используются злоумышленниками. Эксперты отмечают, что ситуация требует от банков изменения подхода к безопасности в целом.





РОСПОТРЕБНАДЗОР НАШЕЛ ИСТОЧНИК ЗАРАЖЕНИЯ

"Ъ" ПУБЛИКУЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ ДЕТЕЙ, ИНФИЦИРОВАННЫХ ГЕПАТИТОМ С





Специалисты НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора выявили наиболее вероятный источник инфицирования детей с онкологическими диагнозами, проходивших лечение в Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ) (см. "Ъ" от 14 марта). Им оказался ребенок, который проходил лечение в этом отделении десять лет назад, отмечается в экспертном заключении. На данный момент источники "Ъ", близкие к следствию, говорят о 150 инфицированных детях, отмечая, что "это число будет расти".





ЭКС-ЧИНОВНИКА АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ОПЕРЕДИЛИ ПОДЕЛЬНИКИ

СОУЧАСТНИКИ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИЗНАЛИ ВИНУ ПЕРВЫМИ



Как стало известно "Ъ", бывший руководитель контрольно-инспекционного департамента управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан полковник ФСБ Михаил Горбатов, обвиняемый в мошенничестве, может оказаться на скамье подсудимых в одиночестве. Два его предполагаемых подельника-коммерсанта уже раскаялись в содеянном, дали показания на чекиста и планируют получить сроки отдельно от него, в особом порядке. При этом самому полковнику изобличить оказалось некого.





