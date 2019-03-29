ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 5 апреля, в размере 73.4223 руб. против 73.1725 руб. на 4 апреля.





Курс евро за последние 5 дней:



04.04.19 - 73.1725 руб.

03.04.19 - 73.3162 руб.

02.04.19 - 73.4967 руб.

30.03.19 - 72.7230 руб.

29.03.19 - 72.8884 руб.



















































"AK&M" от 04.04.2019