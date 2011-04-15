Ингосстрах провел рекордное снижение ставки ОСАГО в Санкт-Петербурге

Филиал Ингосстраха в Санкт-Петербурге объявляет о снижении базовой ставки тарифа при оформлении ОСАГО физических лиц - владельцев легковых автомобилей категории "B" и "BE". С 4 апреля 2019 года размер базовой ставки составляет 3550 руб. (ранее 4118 руб.). Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



"Рекордное для Санкт-Петербурга снижение ставки ОСАГО, превышающее 13% - результат глубокого анализа локального рынка и факторов, влияющих на его трансформацию в рамках проекта либерализации. Мы рады предоставить жителям города лучшие условия страхования и обслуживания - за последние годы филиал выстроил эффективную систему урегулирования, обеспечивающую рассмотрение и возмещение убытков в краткие сроки", - комментирует директор филиала Ингосстраха в Санкт-Петербурге Владимир Храбрых.



9 января 2019 года вступило в силу указание ЦБ РФ о расширении тарифного коридора до уровня 2746-4942 руб., пересмотре системы коэффициентов "возраст-стаж" (КВС) и изменении порядка применения коэффициента "бонус-малус" (КБМ). Данное указание является частью проекта либерализации ОСАГО, нацеленного на предоставление справедливого тарифа для каждого клиента, а также переход к рыночной модели бизнеса в сегменте ОСАГО.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 05.04.2019