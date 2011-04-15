Заместителем председателя правления Газпрома, курирующим вопросы финансово-экономической деятельности, назначен Ф.Садыгов

Заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности, назначен Фамил Садыгов. Об этом говорится в сообщении компании.



Ф.Садыгов родился в 1968 году в г. Нахичевани. Окончил Государственную академию управления имени Серго Орджоникидзе (г. Москва). Кандидат экономических наук. В 1999–2004 годах был замминистра РФ по налогам и сборам, в 2005–2009 годах — заместитель руководителя федерального казначейства. В 2009–2019 годах - заместитель предправления Газпромбанка.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 05.04.2019