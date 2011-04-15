"Газпром нефть" ввела в эксплуатацию третью добывающую скважину на месторождении Sarqala в Курдском регионе Ирака

Gazprom Neft Middle East B.V. (дочерняя компания "Газпром нефти") ввела в эксплуатацию третью добывающую скважину на месторождении Sarqala в Курдском регионе Республики Ирак. Об этом говорится в сообщении компании.



Потенциал новой скважины оценивается до 12 тыс. баррелей в сутки. С запуском Sarqala-3 совокупный суточный объем нефтедобычи на месторождении вырос на 25%, достигнув 35 тыс. баррелей.



Глубина скважины на месторождении Sarqala в Курдском регионе Республики Ирак составляет 3921 м. Ее бурение велось в сложных геологических условиях месторождения Sarqala. Аномально высокие давление и температура пласта потребовали применения комплекса из 11 технологических решений. Так, в процессе строительства Sarqala-3 были задействованы обсадные трубы большого диаметра с соединениями на особо прочных резьбах, утяжеленные буровые растворы для промывки ствола скважины и цемент с добавками на основе минералов и окиси железа. Бурением новой скважины занималась интернациональная команда, в которую вошли представители 20 стран. Проект реализован специалистами Gazprom Neft Middle East при технической поддержке Научно-Технического Центра "Газпром нефти".



"Ближний Восток остается для "Газпром нефти" зоной стратегического интереса. Это регион с богатой ресурсной базой, демонстрирующий готовность открываться для инвесторов. Для нас важен накопленный опыт реализации проектов в геологоразведке и в добыче в регионе с нуля. Сегодня мы продолжаем оценивать возможности для дальнейшего развития бизнеса на Ближнем Востоке самостоятельно или в партнерстве — как в синергии с инфраструктурой уже имеющихся проектов, так и на других активах", — отметил первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев.



В Курдском регионе Республики Ирак "Газпром нефть" участвует в реализации двух проектов: Shakal и Garmian. Доля "Газпром нефти" в блоке Shakal составляет 80% (оставшаяся часть — у правительства Курдского региона), в блоке Garmian доля "Газпром нефти" составляет 40%, регионального Правительства Курдистана — 20%, канадской компании WesternZagros — 40%. С февраля 2016 года "Газпром нефть" является оператором проекта Garmian.



Первая нефть на блоке Garmian была получена в 2011 году. В 2015-м начата коммерческая отгрузка сырья. К моменту запуска скважины Sarqala-3 "Газпром нефть" завершила расширение инфраструктуры месторождения, включая строительство новой технологической линии сепараторов высокого и низкого давления, двух резервуаров объемом 17 тыс. баррелей каждый, а также реконструкцию систем налива автоцистерн. Проведенная модернизация позволяет обеспечивать хранение и транспортировку увеличившегося уровня нефтедобычи.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", за 2018 год по МСФО выросла на 48.7% до 376.7 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA за 12 месяцев 2018 года вырос на 45.1% по сравнению с предыдущим годом, составив 800 млрд руб. Свободный денежный поток (FCF) увеличился в 2.5 раза по сравнению с 2017 годом, составив 162 млрд руб. Выручка составила 2.489 трлн руб., увеличившись на 28.7%.



"AK&M" от 05.04.2019