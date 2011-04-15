ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Иваново"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Иваново". По величине активов кредитная организация занимала 294-е место в банковской системе РФ. Об этом говорится в сообщении регулятора.



Банк "Иваново" допускал многочисленные нарушения нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе, по операциям, подлежащим обязательному контролю.



Банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения, подчеркивается в сообщении.



Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.



По оценке ЦБ, адекватное отражение в финансовой отчетности банка "Иваново" принимаемых им кредитных рисков и стоимости имущества приводит к значительному (более 30%) снижению капитала банка и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создает реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.



Банк "Иваново" осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.



Ключевым направлением деятельности банка "Иваново" являлось кредитование компаний и физических лиц. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. Основным источником финансирования этой деятельности были привлеченные денежные средства населения (на их долю приходилось около 90% всех привлеченных банком средств).



В Банке будет действовать временная администрация ЦБ до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.



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