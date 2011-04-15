Нефть может подорожать до $70 за баррель, полагают аналитики

Нефть может подорожать выше $70 за баррель. Вчера котировки Brent достигали этой отметки. Есть вероятность, что это может повториться сегодня. Об этом говорится в комментарии начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.



Публикуется статистика о динамике буровых в США, несмотря на рост нефти, их количество снижалось. Если тренд не будет качественно переломлен, то это может дать толчок к новой волне подъема цены на нефть. В этом случае можно ожидать укрепления рубля к доллару ниже 65.



Индекс Мосбиржи может обновить максимум, если не встретит сопротивление со стороны динамики внешних площадок. Лидерами роста будут бумаги нефтегазового сектора и банков. Прогноз: диапазон 2530-2560 п. по индексу Мосбиржи. Ожидания по паре USD/RUB: 64.5-65.5.





"AK&M" от 05.04.2019