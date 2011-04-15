В Госдуму внесен законопроект о создании НКО для завершения долгостроев

Группа депутатов направила в Госдуму проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект, в частности, должен обеспечить плавный переход проектов строительства к новой модели с введением эскроу-счетов с 1 июля 2019 года. Предусматривается возможность создания субъектом РФ унитарной некоммерческой организации в форме фонда - Фонда субъекта РФ. Финансирование его деятельности предполагается осуществлять через публично-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" за счет средств, предоставленных РФ или иным публично-правовым образованием.



Проектом закона также решается проблема двойной продажи квартир в новостройках. Квартиру, в соответствии с документом, получает гражданин, чей договор долевого участия первым зарегистрирован в ЕГРН. А тот человек, ДДУ которого зарегистрирован позднее, получает возмещение в денежном выражении.



В документе предусматривается ряд норм, связанных с институтом банкротства застройщиков. Арбитражный управляющий, в соответствии с законопроектом, будет назначаться из числа тех кандидатов, которые предоставлены Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства.



Фонд будет осуществлять выплату возмещения гражданам при банкротстве застройщика по договорам, предусматривающим передачу машино-мест и нежилых помещений. Выплаты смогут осуществляться за счет имущества фонда, сформированного посредством имущественного взноса РФ, иных публично-правовых образований. В отношении таких помещений должны будут также уплачиваться обязательные отчисления в компенсационный фонд в порядке, установленном законом N 218-ФЗ.



Проект закона упрощает для застройщиков процедуру раздела земельного участка, на котором ведется строительство многоквартирного дома с привлечением средств дольщиков, с целью привлечения проектного финансирования под залог образованных и необремененных земельных участков.



Кроме того, вносятся поправки, согласно которым средства маткапитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее строительство приобретаемого жилого помещения.



"AK&M" от 05.04.2019