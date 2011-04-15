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05/04/2019
11:25

Российские активы замерли в нерешительности

Российские активы замерли в нерешительности, затрудняясь выбрать направление для нового масштабного движения. Данный факт вполне закономерен, если учесть разнородность поступающих в последние дни новостей. Об этом говорится в обзоре Росбанка.

Инвесторы могут найти весомые поводы для оптимизма. Спрос на активы из развивающихся стран стимулируется сигналами о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем. Для курса рубля позитивны как интервенции Минфина на протяжении апреля в меньшем объеме, чем ожидали участники рынка, так и консолидация цен на нефть в высоком диапазоне $69-70/баррель (Brent). Для рынка ОФЗ многозначительна успешность последних первичных аукционов.

Не меньше и поводов для осторожности. Интерес к безрисковым активам подогревает экономическая (все еще крайне плохая статистика из ЕС) и политическая (Brexit) неопределенность. Периодичность санкционных заголовков относительно РФ в последние недели нарастает. А сезонность текущего счета платежного баланса обещает играть все меньше на пользу рубля в грядущие месяцы.

Ближайшие точки контроля для отечественных активов - сегодняшняя статистика по рынку труда США за март (ожидается крепкий релиз после исключительно слабых данных за февраль) и новостной поток из Вашингтона на следующей неделе (перед 2-недельным периодом региональной работы для конгрессменов, с 15 по 26 апреля).


"AK&M" от 05.04.2019
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