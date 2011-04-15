Сегодня, 5 апреля, ЦОДД прогнозирует осложнение дорожной ситуации на вылетных московских магистралях по направлению в область, говорится в сообщении центра.



Вечерний час пик будет значительно растянут по времени - затруднения, связанные с поездками горожан на дачу, начнутся с 15 часов и будут продолжаться до 9-10 вечера.



В воскресенье будет наблюдаться обратная ситуация - приток автомобилей по направлению в город.



С наступлением весны и солнечной погоды традиционно увеличивается поток автомобилей, выезжающих на выходные за город. В преддверии выходных - по пятницам - ЦОДД уже наблюдает значительное увеличение числа машин, направляющихся в область.



Самые сложные участки находятся на границах города, где количество полос на магистралях, ведущих в область, уменьшается после МКАД.





"AK&M" от 05.04.2019