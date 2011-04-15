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05/04/2019
13:16

ЦОДД прогнозирует осложнение дорожной ситуации на вылетных московских магистралях по направлению в область

Сегодня, 5 апреля, ЦОДД прогнозирует осложнение дорожной ситуации на вылетных московских магистралях по направлению в область, говорится в сообщении центра.

Вечерний час пик будет значительно растянут по времени - затруднения, связанные с поездками горожан на дачу, начнутся с 15 часов и будут продолжаться до 9-10 вечера.

В воскресенье будет наблюдаться обратная ситуация - приток автомобилей по направлению в город.

С наступлением весны и солнечной погоды традиционно увеличивается поток автомобилей, выезжающих на выходные за город. В преддверии выходных - по пятницам - ЦОДД уже наблюдает значительное увеличение числа машин, направляющихся в область.

Самые сложные участки находятся на границах города, где количество полос на магистралях, ведущих в область, уменьшается после МКАД.


"AK&M" от 05.04.2019
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