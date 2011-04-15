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Сегодня, 5 апреля, ЦОДД прогнозирует осложнение дорожной ситуации на вылетных московских магистралях по направлению в область, говорится в сообщении центра.
Вечерний час пик будет значительно растянут по времени - затруднения, связанные с поездками горожан на дачу, начнутся с 15 часов и будут продолжаться до 9-10 вечера.
В воскресенье будет наблюдаться обратная ситуация - приток автомобилей по направлению в город.
С наступлением весны и солнечной погоды традиционно увеличивается поток автомобилей, выезжающих на выходные за город. В преддверии выходных - по пятницам - ЦОДД уже наблюдает значительное увеличение числа машин, направляющихся в область.
Самые сложные участки находятся на границах города, где количество полос на магистралях, ведущих в область, уменьшается после МКАД.
"AK&M" от 05.04.2019