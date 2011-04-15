АЛРОСА реализовала крупные алмазы в Израиле на $9.3 млн

АЛРОСА подвела итоги аукциона по продаже алмазов специальных размеров (более 10.8 карата) в израильском Рамат-Гане. Об этом говорится в сообщении компании.



Компания реализовала 92 алмаза общей массой 1700 карат. Суммарная выручка составила $9.3 млн. Более 30 компаний стали победителями по разным позициям аукциона.



"Аукцион в Израиле посетили местные фирмы, которые в большинстве своём специализируются на крупноразмерном сырье, а также представители алмазного рынка из других стран. Всего было приглашено более 100 компаний. Торги завершились с хорошими результатами, спрос на нашу продукцию на этом рынке остаётся стабильным", - отметил Евгений Агуреев, член правления, директор ЕСО АЛРОСА.



В 2018 году АЛРОСА провела в Израиле шесть аукционов по продаже алмазов специальных размеров, выручка по итогам года достигла почти $90 млн. До конца 2019 года компания проведет в Рамат-Гане еще четыре аукциона.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль группы "АЛРОСА" по МСФО за 2018 год выросла на 15% до 90 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом. Выручка оставила 300 млрд руб., или на 9% больше, чем за предыдущий год.





"AK&M" от 05.04.2019