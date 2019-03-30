ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 6 апреля в размере 65.4072 руб. против 65.3281 руб. на 5 апреля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



05.04.19 - 65.3281 руб.

04.04.19 - 65.1639 руб.

03.04.19 - 65.4726 руб.

02.04.19 - 65.4176 руб.

30.03.19 - 64.7347 руб.











































































































































































































"AK&M" от 05.04.2019