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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 6 апреля в размере 65.4072 руб. против 65.3281 руб. на 5 апреля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
05.04.19 - 65.3281 руб.
04.04.19 - 65.1639 руб.
03.04.19 - 65.4726 руб.
02.04.19 - 65.4176 руб.
30.03.19 - 64.7347 руб.
"AK&M" от 05.04.2019