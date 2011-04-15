Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 6 апреля

Банк России установил на 6 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.5895

1 Азербайджанский манат 38.5542

100 Армянских драмов 13.4196

1 Белорусский рубль 30.5327

1 Болгарский лев 37.5407

1 Бразильский реал 16.9497

100 Венгерских форинтов 22.8937

1000 Вон Республики Корея 57.4680

10 Гонконгских долларов 83.3276

10 Датских крон 98.3774

1 Доллар США 65.4072

1 Евро 73.4392

100 Индийских рупий 94.4577

100 Казахстанских тенге 17.2088

1 Канадский доллар 48.9685

100 Киргизских сомов 93.6730

10 Китайских юаней 97.3698

10 Молдавских леев 37.5580

1 Новый туркменский манат 18.7145

10 Норвежских крон 76.0487

1 Польский злотый 17.1048

1 Румынский лей 15.4627

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.7826

1 Сингапурский доллар 48.2924

10 Таджикских сомони 69.3240

1 Турецкая лира 11.6422

10000 Узбекских сумов 77.7102

10 Украинских гривен 24.4423

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.6573

10 Чешских крон 28.6246

10 Шведских крон 70.4606

1 Швейцарский франк 65.4072

10 Южноафриканских рэндов 46.3753

100 Японских иен 58.5535

"AK&M" от 05.04.2019