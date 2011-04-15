Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 6 апреля

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Банк России установил на 6 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.5895
1 Азербайджанский манат 38.5542
100 Армянских драмов 13.4196
1 Белорусский рубль 30.5327
1 Болгарский лев 37.5407
1 Бразильский реал 16.9497
100 Венгерских форинтов 22.8937
1000 Вон Республики Корея 57.4680
10 Гонконгских долларов 83.3276
10 Датских крон 98.3774
1 Доллар США 65.4072
1 Евро 73.4392
100 Индийских рупий 94.4577
100 Казахстанских тенге 17.2088
1 Канадский доллар 48.9685
100 Киргизских сомов 93.6730
10 Китайских юаней 97.3698
10 Молдавских леев 37.5580
1 Новый туркменский манат 18.7145
10 Норвежских крон 76.0487
1 Польский злотый 17.1048
1 Румынский лей 15.4627
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.7826
1 Сингапурский доллар 48.2924
10 Таджикских сомони 69.3240
1 Турецкая лира 11.6422
10000 Узбекских сумов 77.7102
10 Украинских гривен 24.4423
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.6573
10 Чешских крон 28.6246
10 Шведских крон 70.4606
1 Швейцарский франк 65.4072
10 Южноафриканских рэндов 46.3753
100 Японских иен 58.5535
"AK&M" от 05.04.2019