Банк России на 6 апреля повысил курс евро к рублю почти на 2 копейки до 73.4392 руб., курс доллара США - почти на 8 копеек до 65.4072 руб.

Банк России на 6 апреля повысил официальный курс евро к рублю почти на 2 копейки до 73.4392 руб. с 73.4223 руб., курс доллара США - почти на 8 копеек до 65.4072 руб. с 65.3281 руб. 5 апреля.



Стоимость бивалютной корзины на 6 апреля увеличилась более чем на 5 копеек (+0.07%) до 69.0216 руб. с 68.9705 руб. 5 апреля.







"AK&M" от 05.04.2019