ЦБ объявил учётную цену золота на 6 апреля - 2710.41 руб./г против 2712.81 руб./г на 5 апреля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 6 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2710.41 руб./грамм
Серебро: - 31.95 руб./грамм
Платина: - 1909.42 руб./грамм
Палладий: - 2815.77 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
30.03 02.04 03.04 04.04 05.04
Золото 2687.23 2717.15 2709.54 2706.51 2712.81
Серебро 31.62 31.70 31.63 31.77 31.68
Платина 1762.83 1783.53 1780.82 1801.76 1852.50
Палладий 2886.72 2900.34 2951.20 2998.04 2953.09