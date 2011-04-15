Темпы M&А активности в РФ продолжают снижаться

В начале 2019 года рынок M&A в РФ несколько сократился. Суммарная стоимость сделок в январе-феврале снизилась на 13.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $5.26 млрд. За этот период отмечено 39 транзакций - на 4.9% меньше, чем в январе-феврале 2018 года (41 сделка). В рублевом выражении сумма сделок за первые два месяца 2019 года возросла на 22.3% до 346.6 млрд руб. с 283.5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, что связано с ослаблением курса рубля. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Средняя стоимость сделок (за вычетом крупнейших) снизилась в годовом сравнении более чем в 2 раза до $43.7 млн по сравнению с $98.2 млн в январе-феврале 2018 года.



Остается актуальным тренд, начавшийся еще в конце 2017 года - сокращение числа сделок за счет их укрупнения и возрастание роли госкомпаний, которые могут позволить себе крупные покупки. В частности, особенную активность в начале 2019 года проявил государственный банк ВТБ, совершивший сразу несколько сделок, три из которых вошли в статистику бюллетеня. При этом число сделок с участием малого и среднего бизнеса продолжает сокращаться, отчасти из-за падения курса рубля.



В январе-феврале заключено две сделки стоимостью свыше $1 млрд. Крупнейшей сделкой периода стало приобретение 100% Luxoft Holding Inc американской компанией DXC Technologies за $2 млрд. Ненамного отстает от нее крупная сделка в машиностроении - приобретение у концерна "Тракторные заводы" 74.5% акций ПАО "Курганмашзавод" (КМЗ) оценочно за $1.64 млрд.



Если макроэкономическая ситуация останется неизменной в ближайшее время, по итогам I квартала 2019 года можно ожидать сокращения объема рынка на 10-15% относительно аналогичного периода прошлого года.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"