Московское УФАС раскрыло картель на 70 закупках на поставку тестов на наркотики

Московское УФАС России раскрыло картельный сговор между участниками 70 электронных аукционов на поставку тестов для выявления наркотических веществ. Общая начальная максимальная цена контрактов составила более 115.3 млн руб. Об этом говорится в сообщении ФАС.



В течение года в аукционах принимали участие две столичные компании: ООО "Диатест" и ООО "Экстратест". Заказчиками торгов выступили наркологические диспансеры, психиатрические больницы и бюро судебно-медицинских экспертиз по всей стране.



По итогам торгов компания "Экстратест" заключила 34 контракта 37 млн руб., компания "Диатест" стала победителем 36 закупок на 77 млн руб. Снижение НМЦК составило 1%.



Московское УФАС России установило, что поставщики пользовались единой инфраструктурой и проводили совместную подготовку к закупкам.



"Участники картеля фактически отказались от конкурентной борьбы, что привело к установлению искусственных цен на торгах. Как следствие, поставка тестов для выявления наркотических веществ государственным учреждениям из 22 городов России осуществлялась по завышенным ценам", - отметил руководитель Московского УФАС Армен Ханян.



Компании признаны виновными в нарушении п. 2 ч. 1 ст. 11 закона "О защите конкуренции". Ответственность за заключение антиконкурентного соглашения предусмотрена ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа в размере до 50% от начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тыс. руб. для руководителей организаций.





"AK&M" от 05.04.2019