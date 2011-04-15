Первое место на российском рынке M&A в январе-феврале заняли информационные технологии

Первое место на российском рынке M&A среди отраслей в январе-феврале 2019 года заняли информационные технологии (IT) с пятью сделками на $2.04 млрд (38.8% объёма рынка). Крупнейшей сделкой в отрасли и крупнейшей сделкой периода стало приобретение 100% Luxoft Holding Inc американской компанией DXC Technologies за $2 млрд. Суммарная стоимость сделок в отрасли выросла в 22 раза в годовом сравнении. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



На второе место поднялось машиностроение с одной транзакцией на $1.64 млрд (31.2% объема рынка) - переходом 74.5% акций "Курганмашзавода" (КМЗ) от концерна "Тракторные заводы" к "Ростеху". Эта сделка стала второй по размеру в отчетном периоде. Суммарная стоимость сделок в отрасли выросла в начале 2019 года в 6.5 раза.



На третьем месте по итогам месяца оказался транспорт с двумя сделками, крупнейшей из которых стало приобретение группой ИСТ Александра Несиса у "Промышленных инвесторов" Сергея Генералова "Первой тяжеловесной компании" (ПТК) оценочно за $608.3 млн. Доля отрасли составила 12.8% объема рынка. При этом суммарная стоимость сделок, зафиксированных в машиностроении, снизилась в 3.3 раза.



На четвертое место опустились строительство и девелопмент с 18 сделками на $383.3 млн (7.3% рынка). При этом большинство сделок были небольшими, а крупнейшей из них стало февральское приобретение девелоперской компанией Etalon Group 51% акций девелопера "Лидер-Инвест" у АФК "Система" за 15.2 млрд руб. ($231.2 млн). Фактически эта сделка была безденежной и представляла собой обмен активами, так как сразу после ее закрытия АФК "Система" выкупила у семьи Вячеслава Заренкова 25% самой Etalon Group за $226.6 млн. В начале прошлого года в отрасли было заключено всего 10 сделок, но их стоимость составила $944 млн - в 3 раза больше, чем в текущем году.



На пятом месте оказались финансовые институты (доля рынка - 4.4%) с 4 сделками на $231.7 млн. Крупнейшей сделкой периода в отрасли стала покупка банком "ФК Открытие" лизинговой компании "Балтийский лизинг" у банка "Траст" и "Открытие Холдинга" оценочно за $136.2 млн. Суммарная стоимость сделок выросла в 2.4 раза.



За январь-февраль 2019 года не заключалось сделок в таких важных отраслях, как связь и металлургия. При этом некоторые сделки не были включены в статистику бюллетеня. В частности, не вошла в бюллетень сделка по продаже футбольного клуба "Динамо-Москва" банку ВТБ. В январе всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" объявило, что собирается продать свой главный актив. Основным условием реализации клуба было погашение долга в размере 5 млрд руб., который оставался на нем после сделки между ВТБ и ВФСО "Динамо" в 2016 году, когда банк продал контрольный пакет акций за 1 руб.



В 2019 году стало известно, что банк возвращает актив обратно - в прошлом году был введен в строй реконструированный стадион "Динамо", что делает клуб более финансово привлекательным. Однако ВТБ заявил, что приобретет клуб за ту же цену, за которую продавал его - символический 1 руб. Компания отказалась оплачивать долг - она и так является основным спонсором клуба. До конца 2019 года банк предоставит ему 10.62 млрд руб. Но мы следим за развитием событий, и если договор будет пересмотрен, включим эту сделку в статистику.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"