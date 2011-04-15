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05/04/2019
18:33

В марте годовая инфляция достигла пикового значения, полагает Минэкономразвития

В марте годовая инфляция достигла пикового значения, после чего её темпы начнут снижаться и при стабильном курсе рубля к концу года опустятся до 4.3%. Об этом говорится в материалах Минэкономразвития.

По оценке Минэкономразвития, инфляция по итогам апреля составит около 0.3% м/м. Годовые темпы инфляции в апреле составят 5.1-5.2% г/г.

При этом в марте замедление инфляции продолжилось в помесячном выражении, что свидетельствует об исчерпании эффекта на цены от повышения НДС, сообщает МЭР.

В помесячном выражении инфляция в марте замедлилась до 0.32% м/м с 0.44% м/м месяцем ранее, с исключением сезонности - наблюдалась аналогичная динамика.

Вместе с тем из-за эффекта базы прошлого года годовые темпы роста потребительских цен незначительно увеличились (до 5.3% г/г по сравнению с 5.2% г/г в феврале), подчёркивается в материалах.

Темпы монетарной инфляции в марте также продолжили замедление (в терминах последовательных приростов), сохраняясь значительно ниже целевого ориентира Банка России (3.2% м/м SAAR в марте после 3.7% м/м в феврале).


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