Кабмин увеличил действие льготной ставки по ипотеке в 6% для семей с детьми на весь срок кредита

Правительство РФ внесло изменения в правила предоставления субсидий кредитным организациям и АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (АО "ДОМ.РФ") на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам, которые предоставлены гражданам, имеющим детей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В частности, увеличивается период субсидирования на весь срок действия кредита в размере 6% годовых. С учётом специфики регионов Дальнего Востока - предусматривается возможность субсидирования ставок по кредитам на приобретение жилых помещений и жилых помещений с земельным участком, расположенных в сельских поселениях Дальневосточного федерального округа, не только на первичном рынке готового жилья, но и на вторичном рынке.



Кроме того, внесённые изменения позволят людям, имеющим рефинансированные кредиты, ещё раз рефинансировать их по условиям правил.





"AK&M" от 05.04.2019