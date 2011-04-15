Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05/04/2019
18:04

Кабмин увеличил действие льготной ставки по ипотеке в 6% для семей с детьми на весь срок кредита

Правительство РФ внесло изменения в правила предоставления субсидий кредитным организациям и АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (АО "ДОМ.РФ") на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам, которые предоставлены гражданам, имеющим детей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В частности, увеличивается период субсидирования на весь срок действия кредита в размере 6% годовых. С учётом специфики регионов Дальнего Востока - предусматривается возможность субсидирования ставок по кредитам на приобретение жилых помещений и жилых помещений с земельным участком, расположенных в сельских поселениях Дальневосточного федерального округа, не только на первичном рынке готового жилья, но и на вторичном рынке.

Кроме того, внесённые изменения позволят людям, имеющим рефинансированные кредиты, ещё раз рефинансировать их по условиям правил.


"AK&M" от 05.04.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100