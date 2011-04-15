Инфляция в РФ в марте составила 0.3%, с начала года - 1.8%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Цены на продукты питания в марте выросли на 0.5%, с начала года - на 2.6%. На непродовольственные товары цены увеличились на 0.3% (+1.2%). Платные услуги населению подорожали на 0.1%, с начала года - на 1.5%.



В марте существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции. Так, капуста белокочанная стала дороже на 36.2%, лук репчатый - на 19.2%, морковь - на 8.6%, бананы - на 3.8%, свекла - на 2.9%. В то же время цены на огурцы снизились на 5.4%, апельсины - на 4.2%, помидоры - на 2.7%.



Отмечен рост цен и на все наблюдаемые виды крупяных и макаронных изделий. Наиболее заметно подорожали: пшено - на 7.4%, крупы овсяная и перловая - на 2.8%, гречневая - на 2.2%, манная - на 1.5%.



Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров в марте заметно выросли цены на баранину - на 7.8%. Хлеб ржаной и из пшеничной муки высшего сорта, бараночные изделия, мука пшеничная, печенье, рыба мороженая (кроме лососевых пород), филе рыбное, молоко стерилизованное, шоколад, консервы мясные и фруктово-ягодные, смеси сухие молочные для детского питания, чай черный байховый и соль подорожали на 0.9-1.6%.



Вместе с тем куры охлажденные и мороженые стали дешевле на 1.7%, свинина, окорочка куриные, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кальмары мороженые, икра лососевых рыб отечественная, национальные сыры и брынза - на 0.2-0.6%.



В марте из наблюдаемых видов моющих и чистящих средств порошок стиральный подорожал на 0.9%. В группе табачных изделий цены на сигареты с фильтром зарубежных торговых марок выросли на 0.8%.



На 0.7-1.1% подорожали следующие виды непродовольственных товаров: мужские ветровки, туфли женские с верхом из натуральной кожи, новые легковые автомобили иностранных марок, велосипеды, ювелирные изделия, электропылесосы напольные, электрические триммеры, краски масляные, эмали отечественные, спички, газеты, шкафы-вешалки для прихожей, сухие корма для домашних животных, отдельные виды парфюмерно-косметических и бумажно-беловых товаров, предметов галантереи, товаров для спорта.



В марте в группе услуг пассажирского транспорта полет в салоне экономического класса самолета подорожал на 2.1%, проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования - на 1.1-1.6%. Вместе с тем тарифы на проезд в плацкартных вагонах поездов дальнего следования снизились на 0.2-0.7%.



Среди остальных наблюдаемых видов услуг в марте на 0.5-0.7% выросли тарифы на городскую телефонную связь, проводное вещание, предоставление местного соединения (разговора) по сотовой связи, а также стоимость первичного приема у врача специалиста, физиотерапевтического лечения, путевок в санатории на территории России, проживания в гостинице.



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