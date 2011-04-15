Дайджест газеты "Коммерсант" от 8 апреля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 8 апреля 2019 года.



"ТРАНСКОНТЕЙНЕР" СНИМАЮТ С ГАРАНТИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО ПРАВИЛА ПРОДАЖИ КОМПАНИИ



Как стало известно "Ъ", подготовлен проект директивы правительства совету директоров ОАО РЖД по продаже контрольного пакета "Трансконтейнера". Бенефициарами участников аукциона должны быть граждане РФ, не аффилированные с морскими контейнерными линиями, но либо уже имеющие 20% в "Трансконтейнере", либо профессиональные участники рынка, владеющие вагонами или контейнерным терминалом. Несмотря на относительную строгость условий, по данным источников "Ъ", им соответствуют более 40 компаний. Но еще одним ограничением может стать отказ от гарантий для инвесторов.





ПРОРАБЫ ДОНАСТРОЙКИ

ГОСДУМА ГОТОВА ПОДСКАЗАТЬ ПРЕЗИДЕНТУ КАНДИДАТОВ В МИНИСТРЫ



Спикер Госдумы Вячеслав Володин конкретизировал свои предложения по изменению Конституции. В интервью сайту нижней палаты он сказал, что Госдума должна участвовать "в консультациях при назначении членов правительства". Источники "Ъ" в Госдуме и Белом доме подчеркивают, что руководство палаты и так может выразить свою позицию по поводу действующего или, напротив, перспективного чиновника, но неофициально. Сейчас предлагается подумать о формализации этих полномочий. Собеседники "Ъ" напоминают, что за этот созыв ни один депутат не перешел на работу в Белый дом.





ОБЪЕКТЫ ЭРМИТАЖА ОБРЕЛИ ОСОБУЮ ТЯЖЕСТЬ

ФИГУРАНТАМ ДЕЛА О ХИЩЕНИИ СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ МУЗЕЯ УСИЛИЛИ ОБВИНЕНИЕ





Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в организации преступного сообщества или участии в нем всем фигурантам уголовного дела о хищении 450 млн руб., выделенных из бюджета на строительство объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Бывшие замминистра культуры Григорий Пирумов и руководитель департамента ведомства Борис Мазо, а также бизнесмен Никита Колесников ранее уже представали перед судом по громкому "делу реставраторов", однако тогда они отделались символическими наказаниями. Между тем нынешняя квалификация их действий грозит фигурантам очень внушительными сроками.





SUPERJET ВЗЛЕТЯТ ЗА СЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

INTERJET ПРОСИТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДВИГАТЕЛИ В ДОЛГ



Как стало известно "Ъ", крупнейший зарубежный заказчик ближнемагистральных SSJ 100 - мексиканская InterJet готова сохранить уже полученные 22 самолета, но откажется от 8 дополнительных. Большинство уже переданных перевозчику SSJ 100 также не летают, поскольку у InterJet нет средств на ремонт двигателей. По данным "Ъ", авиакомпания предлагает российской стороне отремонтировать технику за свой счет, обещая расплатиться после того, как самолеты снова начнут работать.





ТРАКТОРАМ ВКРУЧИВАЮТ РОССИЙСКОЕ

МИНПРОМТОРГ УЖЕСТОЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ЛОКАЛИЗАЦИИ



Минпромторг хочет затруднить доступ зарубежных производителей тракторов к господдержке, введя более жесткие принципы расчета локализации ключевых компонентов трактора на основе балльной системы. Если она будет принята, поначалу доступ к господдержке не смогут получить даже российские производители тракторов, которые тем не менее позитивно оценивают желание чиновников развить компонентную отрасль. Иностранные же концерны грозят прекратить инвестиции в РФ. "Ъ" стали известны параметры новых правил доступа производителей тракторов к господдержке спроса





ГАЗОВОЗЫ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БЮДЖЕТНЕЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОТРАТИТ НА НИХ 53 МЛРД РУБЛЕЙ



Верфь "Звезда" может получить 53,5 млрд руб. субсидии из бюджета в 2020-2023 годах на строительство газовозов для проекта "Арктик СПГ". Доработанный проект постановления правительства об этом Минпромторг подготовил в конце февраля. Документ предусматривает снижение максимального размера субсидии с 30% до 20% от стоимости для газовозов и с 20% до 10% для танкеров. Субсидии помогут "Звезде", но, по оценкам экспертов, не российским производителям оборудования. Требования по локализации выглядят "пугающе низкими", и фактически речь идет о господдержке сборки судов из секций, выпущенных в Южной Корее. Как стало известно "Ъ", Минпромторг доработал проект постановления правительства, который определяет, какие субсидии из бюджета получит верфь "Звезда" при строительстве газовозов и танкеров для проекта НОВАТЭКа "Арктик СПГ-2".





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"AK&M" от 08.04.2019