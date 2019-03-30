ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 6 апреля, в размере 73.4392 руб. против 73.4223 руб. на 5 апреля.





Курс евро за последние 5 дней:



05.04.19 - 73.4223 руб.

04.04.19 - 73.1725 руб.

03.04.19 - 73.3162 руб.

02.04.19 - 73.4967 руб.

30.03.19 - 72.7230 руб.





















































"AK&M" от 08.04.2019