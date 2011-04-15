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08/04/2019
12:30

Кабмин утвердил госпрограмму по научно-технологическому развитию РФ

Правительство РФ утвердило госпрограмму "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В госпрограмму включены пять подпрограмм: "Развитие национального интеллектуального капитала", "Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования", "Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства", "Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому спектру направлений", "Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности".

Также в госпрограмму входит ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы", одна ведомственная целевая программа, федеральные и ведомственные проекты.

В систему индикаторов и показателей госпрограммы включены индикаторы, характеризующие в том числе место России в международном рейтинге конкурентоспособности талантов, места российских университетов в топ-500 глобальных рейтингов университетов, место по удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, внутренние затраты на научные исследования и разработки за счёт всех источников, количество крупных международных проектов класса "мегасайенс", реализуемых в России, количество функционирующих научных и научно-образовательных центров мирового уровня.

Ассигнования из федерального бюджета на реализацию госпрограммы планируются в объёме: в 2019 году - 688.3 млрд руб., в 2020 году - 740.7 млрд руб., в 2021 году - 795.9 млрд руб. К 2030 году объём ассигнований федерального бюджета на реализацию госпрограммы планируется довести до более чем 1 трлн руб. в год.

В госпрограмме реализована аналитическая консолидация ассигнований федерального бюджета на научные исследования и разработки гражданского назначения, предусмотренные в других государственных программах.

Минобрнауки поручено, начиная с 2020 года, осуществить консолидацию расходов на финансовое обеспечение фундаментальных и прикладных научных исследований, предусмотренных в других государственных программах.

"AK&M" от 08.04.2019
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