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08/04/2019
10:17

Индекс Мосбиржи попробует обновить максимумы

После закрытия российской фондовой секции в пятницу американский рынок еще немного вырос, но сегодня с утра фьючерсы на американские индексы пока показывают снижение. Этот негатив будет в значительной мере компенсирован продолжающимся ростом цен на нефть, которые в пятницу под вечер ушли выше $70, сегодня с утра засматриваются на отметку $71. Об этом говорится в комментарии аналитика компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.

Если уровень $70.5 будет удержан, то следующей целью роста станет район $73 за баррель, где необходима будет небольшая коррекция. О более сильном дальнейшем движении пока говорить рано, тем более что нынешний "влет" имеет больше спекулятивный характер и вызван усилением внутреннего конфликта в Ливии.

Поэтому дорогая нефть должна в значительной степени на открытии нашего рынка нивелировать падающие фьючерсы на индексы США и позволить индексу Мосбиржи открыться с небольшим плюсом.

Если внешний фон начнет улучшаться, то российский рынок акций вполне может переписать исторические максимумы. Однако даже со спекулятивными покупками нужно быть осторожнее: Индекс Мосбиржи рос уже 7 сессий подряд и 1-2-дневная небольшая коррекция будет логичной.

Аналитик полагает, что рубль должен отреагировать на взлет нефти и уйти под отметку 65, тем более что санкционные страхи постепенно отходят на второй план. Пока первой целью роста рубля просматривается диапазон 64.3-54.4 руб. за доллар.


"AK&M" от 08.04.2019
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