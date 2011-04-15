Geosplit исследует 10 газовых скважин в Китае

Российская нефтесервисная компания Geosplit (портфельная компания фонда Rusnano Sistema SICAR) провела в Китае лабораторные испытания нового технического решения для долгосрочного мониторинга газовых скважин и подписала меморандум с крупнейшей частной нефтесервисной компанией Anton Oil на выполнение пилотной программы по исследованию 10 газовых скважин в 2019 году. Об этом говорится в сообщении РОСНАНО.



Программа работ предусматривает долгосрочное исследование 10 газовых скважин после многостадийного гидроразрыва пласта с применением квантовых маркеров Geosplit для диагностики профиля притоков без внутрискважинных операций.



Новая разработка Geosplit - газовые маркеры, позволяющие получать постоянный поток данных о продуктивности интервалов скважин многократно в течение нескольких лет без остановки или изменения режима работы скважины. Технология Geosplit способствует цифровизации месторождения, а комбинация данных Geosplit с геологической информацией приводит к повышению эффективности не только на уровне отдельных скважин, но и на уровне месторождения в целом, тем самым решая задачу локализации остаточных запасов.



В настоящее время Китай активно наращивает собственные производственные мощности в сегменте сланцевого газа, именно поэтому вопрос применения новых технологий является актуальным и востребованным. Новое техническое решение Geosplit для исследования газовых скважин успешно зарекомендовало себя на азиатском рынке.



Компания Geosplit - высокотехнологичная нефтесервисная компания полного цикла, разработчик технологий маркерных внутрискважинных исследований для нефтегазовой индустрии. Резидент Фонда "Сколково".



Инновационная технология GEOSPLIT®, используемая для диагностики и мониторинга профилей притоков горизонтальных скважин, базируется на применении квантовых маркеров-репортеров® и алгоритмов машинного обучения для автоматизированной интерпретации результатов анализа проб скважинного флюида.



Основные виды деятельности компании: реализация коммерческих проектов по исследованию характеристик притоков скважин, НИОКР.



Фонд Rusnano Sistema SICAR, совместно созданный АФК "Система" и РОСНАНО, инвестировал $1.5 млн в Geosplit в конце 2017 года.



"AK&M" от 08.04.2019