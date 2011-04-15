Пятничные данные по рынку труда США локально добавили оптимизма на рынки. Число созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе после провальных февральских данных в марте составило 196 тыс. рабочих мест (при прогнозе в 175 тыс.). Коэффициент безработицы остался на уровне в 3.7%, а рост зарплат в годовом выражении замедлился с 3.4% до 3.2%. В целом подобная статистика весьма позитивна для всей группы рисковых активов - существенный прирост рабочих мест несколько снижает опасения относительно ожиданий резкого замедления темпов роста экономики, отсутствие сильного роста зарплат не идет в разрез с серьезным смягчением риторики Федрезерва в последние месяцы. Об этом говорится в комментарии главного аналитика Отдела экономического и отраслевого анализа Департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Михаила Поддубского.



Индекс S&P 500 завершил прошлую неделю выше отметки в 2900 пунктов (максимумы с первых чисел октября, и на расстоянии менее 2% до исторических максимумов).



Аналитик полагает, что поддаваться чрезмерной эйфории не стоит. С точки зрения конъюнктурных факторов полной уверенности в скором разрешении торговых противоречий между США и Китаем нет, отдельные факторы риска политического характера (в первую очередь, ситуация в Венесуэле) сохраняются, и уже в ближайшие полторы недели в активную фазу будет входить сезон корпоративной отчетности американских компаний за 1 квартал, который выглядит весомым риском за счет эффекта высокой базы в 1 квартале прошлого года и возможного негативного влияния шатдауна в начале года текущего.



Российский рынок акций завершил пятничные торги умеренным ростом на 0.2%. Индекс Мосбиржи вплотную подобрался к верней границе диапазона 2500-2550 пунктов.



Аналитик по-прежнему считает, что потенциал роста у рынка сохраняется, и в ближайшее время можно ожидать обновления исторических максимумов по индексу.



Постепенно приближается дивидендный сезон, прибыли многих компаний РФ в прошлом году были близки к рекордным, объем дивидендных выплат в этом году увеличится, что в ближайшие месяцы может оказывать дополнительную поддержку рынку. Однако и здесь от чрезмерного оптимизма сейчас сдерживают риски санкционного характера (в ближайшее время с высокой долей вероятности будет реализован второй раунд санкций за химоружие, и теоретически может возобновиться работа по санкционным законопроектам Сената США).



"AK&M" от 08.04.2019