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08/04/2019
11:37

Нефтяные котировки снова начинают новую неделю на максимальных отметках с ноября

Нефтяные котировки снова начинают новую неделю на максимальных отметках с ноября 2018 года. Фьючерсы на Brent достигают отметки $70.7/bbl, WTI - $63.4/bbl. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Положительно на динамику нефтяных цен в пятницу повлияла публикация сильной статистики по рынку труда в США, которая снизила опасения участников рынка в отношении перспектив экономического роста в Штатах. Сегодня в утренние часы поддержку котировкам оказывает обострение геополитической ситуации в Ливии, где происходит эскалация вооруженного конфликта между правительственными войсками и частями регулярной ливийской армии.

Этот фактор способен негативно отразиться на поставках сырья из Ливии на глобальный рынок. Ситуация в Ливии может также повлиять на решение американской стороны о продлении временных разрешений некоторым странам на импорт иранской нефти, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве США. Действие этих разрешений заканчивается в конце текущего месяца. Краткосрочные ориентиры на Brent $69.5-$71.5.


"AK&M" от 08.04.2019
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