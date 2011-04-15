Нефтяные котировки снова начинают новую неделю на максимальных отметках с ноября 2018 года. Фьючерсы на Brent достигают отметки $70.7/bbl, WTI - $63.4/bbl. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Положительно на динамику нефтяных цен в пятницу повлияла публикация сильной статистики по рынку труда в США, которая снизила опасения участников рынка в отношении перспектив экономического роста в Штатах. Сегодня в утренние часы поддержку котировкам оказывает обострение геополитической ситуации в Ливии, где происходит эскалация вооруженного конфликта между правительственными войсками и частями регулярной ливийской армии.



Этот фактор способен негативно отразиться на поставках сырья из Ливии на глобальный рынок. Ситуация в Ливии может также повлиять на решение американской стороны о продлении временных разрешений некоторым странам на импорт иранской нефти, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве США. Действие этих разрешений заканчивается в конце текущего месяца. Краткосрочные ориентиры на Brent $69.5-$71.5.





"AK&M" от 08.04.2019