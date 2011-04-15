Участки трёх веток метро будут перекрывать в этом году

Участки трёх веток метро будут перекрываться до конца этого года для обеспечения строительства новых линий столичной подземки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Строительство новых линий метро напрямую связано с режимом эксплуатации действующих радиусов. По нашим оценкам, до конца года пройдёт ещё около семи перекрытий работающих линий для обеспечения безопасности проходки новых тоннелей", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, в этом году трижды перекроют участки Сокольнической линии метро, по два раза планируется перекрытие на Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской ветках.



"Перекрытие отдельных участков метро требуется по нормам безопасности, проходка новых тоннелей рядом с действующими радиусами требует приостановки движения поездов. При этом строительство новых линий ведётся в полном соответствии со всеми нормами безопасности", - подчеркнул глава Стройкомплекса.



Он отметил, что в этом году для обеспечения проходки тоннелей Большой кольцевой линии метро уже перекрывались участки Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линий. Последний закрылся 6 апреля ориентировочно до утра 11 апреля.





"AK&M" от 08.04.2019