Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

08/04/2019
12:54

Ещё 10 бесплатных маршрутов организовали в районе закрытых станций метро

Ещё 10 бесплатных маршрутов организовали в районе закрытых станций метро, сообщила столичная мэрия.

Так, в районе закрытого участка Таганско-Краснопресненской линии метро увеличилось количество бесплатных регулярных маршрутов наземного транспорта. Теперь их 24.

Пассажиры могут бесплатно воспользоваться автобусами и троллейбусами, которые курсируют по 14 маршрутам ГУП "Мосгортранс" и 10 маршрутам коммерческих перевозчиков.

Напомним, что до 10 апреля включительно не будут работать станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии. Это необходимо для проходки тоннеля Некрасовской линии метро.

В обычном режиме фиолетовая ветка метро заработает в четверг, 11 апреля, в 05:30 утра.


"AK&M" от 08.04.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100