Ещё 10 бесплатных маршрутов организовали в районе закрытых станций метро, сообщила столичная мэрия.



Так, в районе закрытого участка Таганско-Краснопресненской линии метро увеличилось количество бесплатных регулярных маршрутов наземного транспорта. Теперь их 24.



Пассажиры могут бесплатно воспользоваться автобусами и троллейбусами, которые курсируют по 14 маршрутам ГУП "Мосгортранс" и 10 маршрутам коммерческих перевозчиков.



Напомним, что до 10 апреля включительно не будут работать станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии. Это необходимо для проходки тоннеля Некрасовской линии метро.



В обычном режиме фиолетовая ветка метро заработает в четверг, 11 апреля, в 05:30 утра.





"AK&M" от 08.04.2019