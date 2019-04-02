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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 9 апреля в размере 73.3617 руб. против 73.4392 руб. на 6 апреля.
Курс евро за последние 5 дней:
06.04.19 - 73.4392 руб.
05.04.19 - 73.4223 руб.
04.04.19 - 73.1725 руб.
03.04.19 - 73.3162 руб.
02.04.19 - 73.4967 руб.
"AK&M" от 08.04.2019