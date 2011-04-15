"Открытие" создаёт объединённую банкоматную сеть с крупнейшими розничными банками

Банк "Открытие" создаёт партнёрскую банкоматную сеть с крупнейшими розничными банками, в числе которых Альфа-банк, Райффайзенбанк, Газмпромбанк, ЮниКредит Банк, банк "Зенит" и банк "Русский стандарт". Об этом говорится в сообщении банка "Открытие".



Размер лимитов на снятие денежных средств зависит от категории и тарифного плана карты.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".





"AK&M" от 08.04.2019